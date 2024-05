Samsung Galaxy A15: RISPARMIA 190€ su eBay

Devi cambiare smartphone e vuoi risparmiare senza rinunciare a buone prestazioni? Vuoi acquistare un telefono che faccia da muletto in caso di problemi con il tuo principale? L’occasione che eBay ti sta regalando devi prenderla subito al volo. Risparmia subito 190€ sull’acquisto del Samsung Galaxy A15.

Grazie a questa incredibile offerta lo acquisti a soli 119,90€, invece di 309,90€. Stiamo parlando del 61% di sconto sul prezzo di listino. Un’opportunità davvero golosa per tutti coloro che voglio uno smartphone per tutti i giorni senza grandi pretese, ma sempre sul pezzo grazie a velocità e fluidità.

Samsung Galaxy A15: lo smartphone da scaffale senza compromessi

Scegli il Samsung Galaxy A15, lo smartphone a prezzo da scaffale che non cede a compromessi. A confermare questo c’è subito il display Super AMOLED da 6,5 pollici che, in tutta franchezza, regala un’esperienza fluida e brillante per immagini super colorate. La frequenza di aggiornamento a 90Hz è ottima.

Inoltre, la bassa emissione di luce blu offre il massimo comfort visivo. Tutte caratteristiche molto interessanti per uno smartphone dal prezzo così competitivo. La tripla fotocamera assicura scatti impressionanti a tutte le ore del giorno e della notte, garantendoti ricordi emozionanti.

Il processore Octa-core lavora molto bene in collaborazione con i 4GB di RAM e i 128GB di ROM. La batteria da 5000 mAh assicura un’ampia autonomia e la ricarica ultra rapida la riporta al 100% in breve tempo. Acquista il tuo Galaxy A15 a soli 119,90€, invece di 309,90€, su eBay anche in 3 rate a tasso zero con PayPal.