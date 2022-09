Apple Car è già desiderata tra gli utenti, anche più di una Tesla

Probabilmente dovremo aspettare ancora un po’ prima di vedere la Apple Car debuttare sul mercato. Nel frattempo, un sondaggio lanciato di recente tra gli utenti statunitensi ha svelato che c’è molta attesa in tal senso, tanto che sarebbero più interessati all’acquisto di un’eventuale veicolo della mela morsicata piuttosto che di una Ford o una Tesla.

Il sondaggio è stato condotto da Strategic Vision prendendo come campione circa 200.000 proprietari di veicoli nuovi. Apple è il terzo marchio in classifica per cui le persone intervistate prenderebbero in considerazione in futuro per l’acquisto di una nuova automobile, “battuto” solo da Toyota e Honda.

Apple Car già desideratissima tra i futuri acquirenti di auto nuove?

Alexander Edwards, presidente di Strategic Vision, ha spiegato che il sondaggio ha visto prevalere Toyota (38%) e Honda (32%) con Apple a chiudere il podio (26%), davanti a Ford (21%) e Tesla (20%). Secondo Edwards, il marchio di Cupertino è in grado di catalizzare un’amore e un’attenzione maggiore rispetto a qualsiasi altro brand automobilistico.

Dal sondaggio emerge inoltre che oltre il 50% dei possessori attuali di una Tesla considererebbe l’acquisto di una eventuale Apple Car. Strategic Vision aggiunge che il colosso co-fondato da Steve Jobs ha ottenuto il punteggio combinato più alto quando si guarda alle risposte migliori di due misure chiave, che consistono nella considerazione futura e nelle aspettative riguardo la qualità.

Apple nel frattempo sta lavorando per migliorare ancora di più CarPlay, che farà sempre più parte dei sistemi di infotainment delle auto di tutto il mondo. Inoltre, Project Titan, l’iniziativa per vetture a guida autonoma, continua ad evolversi: l’obiettivo è lanciare un’auto elettrica automatizzata e senza volante entro il 2025.