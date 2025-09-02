Apple chiede ai fornitori di passare alla robotica

Apple intende spingere sempre di più sulla robotica nella sua catena di approvvigionamento manifatturiera. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, la redazione del DigiTimes, informando che fonti che hanno familiarità con la questione sostengono che l’azienda stia richiedendo l’automazione come prerequisito standard per l’assegnazione dei contratti di produzione.

Apple punta sull’automazione nella catena di approvvigionamento manifatturiera

L’intento sarebbe quello di cercare di ridurre al minimo la dipendenza dal lavoro, oltre che di riuscire a stabilizzare la qualità e l’uniformità del prodotto in diverse strutture e far calare, per quanto possibile, i costi di produzione sul lungo termine nella continua diversificazione della catena di approvvigionamento lontano dalla Cina.

Le nuove indicazioni valgono per tutte le principali categorie di prodotti di Apple, tra cui quelli di punta, ovvero iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Il gruppo capitanato da Tim Cook si aspetta altresì che i fornitori finanzino i propri aggiornamenti di automazione piuttosto che fare affidamento su Apple stessa per sovvenzionare le attrezzature di capitale necessarie.

È importante sottolineare che questo cambiamento è in netta contrapposizione con il precedente approccio della “mela morsicata’, visto e considerato che l’azienda ha generalmente investito in utensili e macchinari per i produttori a contratto per soddisfare le sue specifiche.

L’onere finanziario di questo nuovo requisito di automazione starebbe però già impattando i margini dei fornitori. Le elevate spese in conto capitale iniziali, unitamente alle interruzioni operative durante l’integrazione dei sistemi robotici, pare infatti abbiano messo a dura prova la redditività di alcuni fornitori.