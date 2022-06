Apple Community+ premia i migliori dei forum di supporto

Nel corso delle ultime ore, l’azienda di Cupertino ha lanciato il nuovo programma denominato Apple Community+, progettato per riconoscere e premiare imigliori contributor appartenenti alla comunità di supporto Apple.

Apple Community+: riconoscimenti per gli utenti migliori dei forum di supporto

Il programma Apple Community+ ha debuttato in maniera silenziosa in tutto il mondo, ma attualmente è limitato solo agli invitati selezionati. Viene presentato e descritto in dettaglio tramite la pagina Web dedicata all’iniziativa. L’obiettivo è quello di valorizzare l’atteggiamento positivo, l’esperienza e la curiosità di coloro che frequentano i forum di supporto, in modo tale da poter aiutare gli altri utenti a risolvere i problemi tecnici.

La “mela moriscata” fa altresì sapere che vi sono vantaggi speciali per coloro che entrano a far parte del nuovo programma. Andando più in dettaglio, gli utenti delle comunità di supporto Apple possono guadagnare punti, livelli e premi per accrescere la propria reputazione, con vari ripartizioni tra livelli.

Da notare che le comunità di supporto Apple sono guidate soprattutto dagli utenti, i quali creano e pubblicano la quasi totalità dei post, delle domande e delle risposte, con interventi maggiormente limitati e mirati di dipendenti e addetti al supporto di Apple. Inoltre, i forum della comunità di supporto Apple offrono tutta una serie di opzioni per la risoluzione di problemi e, in certi casi, la comunicazione da parte di altri utenti su problemi tecnici. La migliore risposta eventualmente data dagli utenti del forum a una specifica domanda viene messa in risalto in alto per facilitare l’accesso alle informazioni reputate utili.