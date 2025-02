Apple completa l'acquisizione di Pixelmator

Sul finire dello scorso anno, Pixelmator, nota software house che sviluppa app di photo editing per Mac, iPhone e iPad, aveva annunciato che stava per essere acquisita da Apple. Adesso, a quanto pare, la procedura è stata completata. Nelle scorse ore infatti, la società ha confermato che l’acquisizione è stata portata effettivamente a termine dopo che il colosso di Cupertino ha ricevuto l’approvazione normativa.

Apple ha ufficialmente completato l’acquisizione di Pixelmator

L’annuncio arriva attraverso un aggiornamento software per le app Pixelmator Pro, Pixelmator e Photomator su Mac, iPhone e iPad, che introduce un messaggio di benvenuto e un link alla nuova informativa sulla privacy di Apple.

Ricordiamo che Pixelmator Pro, Pixelmator e Photomator sono delle note app di photo editing, esclusive della piattaforma Apple, che competono direttamente con Photoshop e altri strumenti di modifica delle immagini di Adobe, concentrandosi sulla facilità d’uso e sulle prestazioni. Inoltre, sfruttano al massimo le tecnologie della “mela morsicata”, come Metal e Core ML, al fine di offrire prestazioni elevate.

Attualmente non sono state apportate modifiche alle app Pixelmator Pro, Pixelmator e Photomator, ma non è escluso che in futuro Apple possa decidere di integrare queste risorse in macOS, iOS e iPadOS, magari andando a potenziare gli strumenti di photo editing che sono attualmente disponibili nell’app Foto senza dover mettere in condizione gli utenti di rivolgersi a strumenti di terze parti per compiti più avanzati. Per il momento, però, le app di Pixelmator restano fruibili in via separata e disponibili tramite il Mac App Store e l’App Store.