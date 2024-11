Apple acquisisce Pixelmator

Apple ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Pixelmator, software house lituana che sviluppa due popolari app di editing fotografico per macOS, iOS, iPadOS e visionOS. Come sottolinea Mark Gurman di Bloomberg, tra le due aziende esiste già una stretta relazione. Le app di Pixelmator sono spesso citate durante la presentazione dei nuovi prodotti Apple.

Pixelmator e Photomator nelle mani di Apple

Apple non ha pubblicato nessun comunicato stampa, confermando però l’intenzione di acquisire l’azienda fondata nel 2007 a Vilnius dai fratelli Saulius e Aidas Dailide (non sono noti i termini economici). Pixelmator ha invece espresso tutta la sua soddisfazione con un annuncio ufficiale:

Siamo stati ispirati da Apple fin dal primo giorno, realizzando i nostri prodotti con la stessa attenzione al design, alla facilità d’uso e alle prestazioni. E guardando indietro è pazzesco ciò che un piccolo gruppo di persone dedicate è stato in grado di realizzare nel corso degli anni a Vilnius (Lituania). Ora avremo la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più vasto e di avere un impatto ancora maggiore sulla vita delle persone creative in tutto il mondo.

Pixelmator Pro è l’app di editing fotografico per macOS (59,99 euro) che potrebbe essere definita una versione economica di Adobe Photoshop. Ci sono inoltre Pixelmator per iOS/iPadOS (9,99 euro) e Photomator per macOS, iOS, iPadOS e visionOS (gratis con acquisti in-app).

Nel comunicato della software house lituana è scritto che l’accordo di acquisizione è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust. Non è noto se le app saranno ancora disponibili oppure se Apple integrerà le tecnologie di Pixelmator nelle sue app. Gurman ipotizza il lancio di un’app Foto Pro. In seguito all’acquisizione di Dark Sky nel 2020, Apple ha eliminato l’app e integrato le tecnologie nella sua app Meteo.