Apple lancia corto immersivo per promuovere Vision Pro

Apple ha appena rilasciato un’anteprima di un minuto del suo primo cortometraggio e immersivo creato appositamente per il visore VR Vision Pro. L’opera, intitolata Submerged, è stata scritta e diretta da Edward Berger e trasporta gli spettatori all’interno di un sottomarino della Seconda Guerra Mondiale, dove l’equipaggio si trova ad affrontare un devastante attacco di siluri.

Il trailer offre uno sguardo dietro le quinte e brevi spezzoni del cortometraggio, accompagnati dalla voce fuori campo di Berger, che sostiene come questo formato immersivo sia destinato a rivoluzionare il futuro della cinematografia.

Submerged, Apple lancia corto per promuovere i contenuti immersivi su Vision Pro

Per Berger, l’utilizzo del Vision Pro ha rappresentato un cambiamento nel modo di concepire la narrazione. Gli angusti spazi di un sottomarino hanno posto una sfida tecnica per le riprese, ma al tempo stesso hanno offerto un’opportunità per esplorare il senso di disagio provato quando ci si trova in un ambiente ristretto.

Il regista ha cercato di sfruttare appieno le potenzialità del formato immersivo, che occupa l’intero campo visivo dello spettatore, per creare un’esperienza coinvolgente e realistica, facendo sentire il pubblico come se si trovasse effettivamente all’interno del sottomarino insieme ai personaggi.

Una serie di nuovi contenuti immersivi per il Vision Pro

Submerged fa parte di una serie di nuovi contenuti che Apple ha annunciato a luglio per il formato esclusivo Vision Pro. Tra questi, figurano una performance di The Weeknd e clip dell’NBA All-Star Game autunnale. Finora, i video immersivi per il visore sono stati principalmente brevi episodi in stile documentario, come quelli delle serie Prehistoric Planet Immersive, Adventure o Wild Life, o filmati sportivi della MLS o della NFL. Questi contenuti, pur offrendo un’esperienza visiva coinvolgente, spesso mancano di una struttura narrativa che spinga gli spettatori a tornare per ulteriori visioni.

Un’opportunità per esplorare nuove frontiere narrative

Il formato immersivo applicato al cinema apre nuove possibilità per la narrazione. Con un campo visivo più ampio rispetto ai tradizionali schermi rettangolari, gli spettatori potrebbero essere incoraggiati a esplorare lo spazio virtuale e a scoprire dettagli e sfumature che si perderebbero in un formato più convenzionale.

Submerged sarà disponibile per i possessori del Vision Pro a partire dal 10 ottobre, e offrirà l’opportunità di verificare se le ambiziose affermazioni di Berger sul potenziale rivoluzionario di questo nuovo formato si riveleranno fondate.