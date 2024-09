Apple EarPods in OFFERTA a 16€: scegli tra USB-C e Lightning

Progettati dalla mela morsicata per offrire un’esperienza audio all’altezza delle aspettative, gli Apple EarPods sono oggi protagonisti di un’offerta su Amazon molto interessante, soprattutto per chi preferisce gli auricolari cablati a quelli wireless. I vantaggi sono indiscutibili: non devono mai essere ricaricati e non si corre continuamente il rischio di perderli chissà dove. Li trovi in sconto nelle due versioni con connettore USB-C oppure Lightning. Non lasciarti sfuggire l’occasione, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

Lo sconto di Amazon sugli auricolari Apple EarPods

Sono stati progettati dagli ingegneri del gruppo di Cupertino con un design in-ear elegante e minimalista, tipico per il marchio, capace di adattarsi al profilo dell’orecchio umano, risultando così comodi per un numero più elevato di persone rispetto a gran parte delle alternative in circolazione. Integrano il supporto all’audio stereo, riducono al minimo la dispersione sonora e ottimizzano il segnale in uscita, per un’esperienza di ascolto senza compromessi in ogni situazione: durante lo streaming della musica o dei podcast, nelle telefonate e così via. Non mancano nemmeno i controlli fisici per la riproduzione posizionati lungo il cavo e la protezione contro il sudore. Fai un salo sulla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro domani effettuando l’ordine in questo momento. La disponibilità è immediata.

Dunque, scegli tra la versione USB-C di Apple EarPods e quella con connettore Lightning: sono entrambe in offerta a soli 16 euro, grazie a uno sconto applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare). Per quanto riguarda vendita e spedizione, puoi stare tranquillo, sono entrambe gestite da Amazon, senza intermediari esterni.