Apple: easter egg nell'invito alla WWDC 2023 svela il visore

Lunedì 5 giugno prenderà il via la WWDC 2023 e in tale occasione Apple dovrebbe finalmente svelare il suo visore AR/VR. A suggerirlo sono le molteplici indiscrezioni che si susseguono ormai da tempo a questa parte, ma anche e soprattutto l’easter egg scovato nell’invito alla conferenza.

Apple: easter egg a tema realtà virtuale/aumentata

Visitando infatti la pagina Web apple.com/it/apple-events, nell’invito a seguire in diretta streaming la WWDC 2023 è celato un piccolo easter egg a tema realtà virutale/aumentata.

Per attivare l’easter egg dedicato alla WWDC 2023 è quindi sufficiente visitare il collegamento sopra indicato da iPhone o iPad, selezionare la voce Guarda in AR e fare tap sul logo Apple in alto. Dopo aver fatto ciò, il logo si deforma, si ingrandisce e si rimpicciolisce, come visibile nello screenshot di seguito, e di tanto in tanto compare la data del 5 giugno 2023. Il tutto, volendo, anche nella propria stanza in realtà aumentata, con effetto ombra al seguito che risulta essere decisamente realistico e con musica di sottofondo che fa da accompagnamento.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che il colosso di Cupertino inserisce oggetti 3D all’interno dei suoi messaggi d’invito. Ad esempio, era già accaduto nel 2020, in occasione della presentazione di iPad e Apple Watch Series 6, e poi a marzo dello scorso anno, in occasione dell’evento Peek Performance.

Tornando al visore, ricordiamo che stando alle indiscrezioni emerse sino ad ora il dispositivo dovrebbe costare circa 3.000 dollari e almeno inizialmente Apple potrebbe decidere di posizionarlo come un prodotto dedicato in via esclusiva agli sviluppatori o comunque a creatori di contenuti e professionisti.