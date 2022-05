Apple: ecco la tastiera che trasforma iPad in MacBook

Da quando esiste l’iPad, gli utenti non hanno fatto altro che chiedere la possibilità di poter sfruttare il celebre tablet in maniera quanto più simile possibile a un Mac. Sino a questo momento Apple è intervenuta su tale fronte in maniera abbastanza marginale e qualche “avvisaglia” di un intervento più importante è arrivata parlando di Apple Mixer, ma il brevetto emerso online nel corso delle ultime ore è indice del fatto che qualcosa potrebbe effettivamente cambiare.

Apple: il brevetto della tastiera che trasforma l’iPad in laptop

L’azienda della “mela morsicata”, infatti, ha depositato un nuovo brevetto che descrive il funzionamento di una speciale tastiera che, quando collegata all’iPad, attiva un’interfaccia utente simile a quella di macOS, con le icone dei file sparsi sulla scrivania, la barra di stato in alto per i menu e le finestre di cartelle e app che si possono spostare a piacere. Si tratterebbe quindi di una soluzione nettamente differente dalla già commercializzata Magic Keyboard che è in vendita su Amazon a 316,99€.

L’accessorio va a caratterizzarsi pure per il fatto che le cerniere sono magnetiche e consentono di collegarsi all’iPad sia in modalità computer, sia andando a ribaltare il tablet così da trasformarlo in una specie di leggio per film e video.

Inoltre, la sezione magnetica pare essere potenziata per poter caricare pure una Apple Pencil e c’è anche spazio per altri accessori aggiuntivi, come una fotocamera, un proiettore oppure un microfono.

Particolarità dell’accessorio, comunque, è che esso non si connette all’iPad tramite Bluetooth, ma con un connettore fisico non meglio specificato. Ciò significa che Apple potrebbe essere al lavoro ad una versione di iPad dotata di tale connettore aggiuntivo.

Inoltre, considerando l’interfaccia di sistema dell’iPad precedentemente descritta, non è chiaro se si tratti di una versione più aggiornata di iPadOS oppure se il brevetto va a fare riferimento a un nuovo sistema operativo ibrido tra quello pensato per i tablet e quello dei Mac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.