Apple ed Ericsson: accordo storico sui brevetti 5G

Dopo anni di battaglie legali relative ai brevetti, finalmente una buona, anzi un’ottima notizia: tra Apple ed Ericsson è pace fatta. Il traguardo è decisamente importante, considerando che si è passati non solo alla tregua, ma anche e soprattutto a una collaborazione pluriennale tra le due aziende.

Apple ed Ericsson: collaborazione pluriennale sul 5G

Per chi non lo sapesse oppure non avesse memoria della vicenda, la disputa legale tra le due aziende è nata nel 2015 in merito al 5G. Secondo Ericsson, il gruppo di Cupertino avrebbe violato i brevetti relativi alla tecnologia in questione con iPhone, iPad ecc. Date le accuse, Apple ha sua volta ha portato Ericsson in tribunale, sostenendo che avrebbe blindato con i brevetti delle tecnologie senza cui non si sarebbero potuti realizzare dei dispositivi 5G.

Le due aziende sembravano aver raggiunto un punto d’incontro definitivo a fine 2015, ma i problemi sono ricominciati sul finire del 2021 e continuati a inizio 2022, quando l’accordo si è avvicinato alla sua scadenza e le società non sono state in grado di estenderne i termini e incorporare ulteriori brevetti relativi alla tecnologia 5G.

Con il recente annuncio, invece, l’azienda della “mela morsicata” e quella svedese hanno stipulato un nuovo accordo pluriennale che include altresì l’impegno da ambo le parti di rafforzare le loro collaborazioni esistenti, anche nella tecnologia, nell’interoperabilità e nello sviluppo di standard.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer di Ericsson, in merito al nuovo traguardo.