Apple: evento AI Summit a febbraio per i dipendenti

Anche Apple intende prendere parte alla guerra dedicata all’AI che sembra essersi scatenata in seguito al lancio di ChatGPT e in special modo negli ultimi tempi. Per cui, dopo Microsoft e Google, pure il colosso di Cupertino potrebbe proporre la sua soluzione per l’intelligenza artificiale, in occasione dell’evento AI Summit che si terrà questo mese, nella settimana dal 13 al 17 febbraio, presso lo Steve Jobs Theater.

Apple: WWDC per l’IA in programma

A svelare la cosa è stato il noto giornalista Mark Gurman con una serie di tweet. L’evento viene descritto come un “WWDC per l’IA”, ma potranno prendervi parte soltanto i dipendenti Apple e verrà trasmesso in streaming a coloro che non saranno in condizione di partecipare di persona.

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW — Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023

Da tenere presente l’evento in questione non costituisce una novità rispetto a quanto fatto in passato. Si tratta infatti di un evento con cadenza annuale, ma sono i contenuti che questa volta dovrebbero fare la differenza.

Essendo un evento a porte chiuse è tuttavia parecchio improbabile che la “mela morsicata” annunci qualche nuovo prodotto. In occasione dell’annuncio dei risultati trimestrali, Tim Cook ha spiegato che Apple non starà a guardare sull’IA, ma non ha diffuso maggiori informazioni in tal senso.

Da sottolineare pure il fatto, tutt’altro che di poco conto, che è un evento in persona, con alleggerimento delle misure di precauzione per Covid-19, il che lascia intravedere il tanto auspicato ritorno alla “normalità” anche per i prossimi eventi, che ormai da tempo vengono registrati preventivamente e/o trasmessi soltanto in streaming.