Apple ha impedito 7 miliardi di dollari di transazioni fraudolente

Come fatto lo scorso anno, Apple ha da poco condiviso la sua analisi sulla prevenzione delle frodi, fornendo informazioni su come le regole dell’App Store proteggono gli utenti da app fraudolente e altri problemi di sicurezza. Da essa si apprende che sono state impedite transazioni fraudolente per oltre 1,8 miliardi di dollari solo nel 2023 e per 7 miliardi di dollari nel periodo dal 2020 al 2023.

Apple e la prevenzione alle frodi

Andando più in dettaglio, Apple ha bloccato più di 14 milioni di carte di credito rubate e ha vietato a più di 3,3 milioni di account ulteriori transazioni.

Nel 2023 oltre 1,7 milioni di app sono state rifiutate perché non soddisfacevano gli standard Apple in materia di privacy, sicurezza e contenuti.

Inoltre, sono stati chiusi 118.000 account sviluppatore e più di 91.000 iscrizioni di sviluppatori sono state rifiutate per problemi di frode. Sono stati bloccati anche 153 milioni di account cliente fraudolenti e sono stati chiusi quasi 374 milioni di account cliente e sviluppatore.

Il colosso di Cupertino afferma altresì di aver rilevato e bloccato 47.000 app illegittime su vetrine pirata e di aver fermato circa 3,8 milioni di tentativi di installare o avviare app distribuite illegalmente mediante il programma Enterprise.

Il team di revisione delle app ha esaminato 6,9 milioni di app inviate nel 2023 e ha aiutato 192.000 sviluppatori a pubblicare le loro prime app sull’‌App Store‌. Apple sottolinea il fatto che c’è stato un incremento delle app che si sono presentate inizialmente come prodotti non illegali e successivamente si sono trasformate in piattaforme di streaming di film pirata o app di gioco d’azzardo illegali, che il team di ‌App Store‌ ha lavorato per bloccare.

Viene poi segnalato che sono state identificate e rimosse anche alcune app di servizi finanziari coinvolte in attività di ingegneria sociale “complesse e dannose” per frodare gli utenti. Altre 38.000 app sono state rifiutate per funzionalità non documentate o celate e 375.000 app sono state per violazioni della privacy.