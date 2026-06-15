Foto delle passeggere nelle chat dei dipendenti: il caso ATM

Nel suo contenitore indipendente d’informazione , Rassegna Stanca, la scrittrice Carlotta Vignoli ha raccontato di aver ricevuto nel fine settimana gli screenshot di alcune storie Instagram pubblicate da una ragazza, rimasta anonima per tutelare la sua privacy. Al loro interno, una conversazione WhatsApp intitolata “Ticinese Staff” e che sembrerebbe essere riconducibile al personale di ATM, l’azienda milanese dei trasporti.

La chat WhatsApp con le immagini dei tram ATM

Anziché discutere di linee, orari e problemi tecnici da risolvere, i commenti ruotavano attorno alle caratteristiche fisiche e all’abbigliamento delle passeggere ritratte nelle riprese video effettuate sui tram, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Se confermata, una pratica di questo tipo potrebbe costituire una grave violazione sfera personale e, immaginiamo, del codice di condotta dell’azienda.

Nell’unica immagine pubblicata (link a fondo articolo) si legge E il mio dolce per voi in allegato a una fotografia caricata nella chat. L’inquadratura è effettivamente dall’alto e verso una delle porte d’ingresso del mezzo, tipica della videosorveglianza. Qualcuno risponde Sì ma ha su le calze sai la schiuma che fa . Di certo, nulla che abbia a che fare con l’efficienza dei trasporti nel capoluogo lombardo.

La foto è una di quelle scattate da una passeggera che si è accorta della conversazione aperta su un telefono di fronte a lei, durante il viaggio. Una volta censurate per nascondere dettagli personali, le ha caricate su Instagram. Da lì la ripubblicazione da parte di Vignoli e la successiva nota dell’azienda, affidata alla redazione di ANSA che riportiamo di seguito. Qualcosa ci dice che sentiremo parlare della vicenda anche sui media nazionali.