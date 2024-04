Apple: HomePod con display, nuovi dettagli sui componenti

Da tempo si discute del lancio da parte di Apple di un HomePod con display, che a quanto pare non avverrà prima del 2025, e di tanto in tanto vengono diffusi nuovi dettagli a tal riguardo. Nelle scorse ore, ad esempio è spuntata la foto di un presunto componente dello schermo progettato per il dispositivo in questione.

HomePod: nuova foto, nuovi dettagli

L’immagine, visibile di seguito, è stata condivisa da Kosutami, una fonte che in passato ha mostrato diversi futuri prodotti di Apple. Nella foto è presente un pezzo di vetro circolare e lucido che dovrebbe essere utilizzato nella parte superiore di un ‌HomePod‌ con display, che ha lo stesso design dell’attuale ‌speaker di dimensioni standard. Il componente sostituirebbe l’attuale interfaccia touch, presentando un design leggermente curvo.

Il display del presunto futuro HomePod dovrebbe inoltre essere sfruttato per mostrare le informazioni di Apple Music, come il brano in riproduzione, e dovrebbe consentire SharePlay e altre funzionalità.

È probabile però che Apple stia ancora sperimentando vari design, motivo per cui l’HomePod con display potrebbe pure presentarsi diversamente da com’è stato immaginato sino ad ora, sebbene l’aspetto finale ipotizzato appaia abbastanza verosimile

Da tenere presente che, sempre relativamente ad HomePod, il colosso di Cupertino ha cambiato rotta e ha lanciato un nuovo smart speaker di dimensioni standard nel 2023 dopo aver interrotto il dispositivo per la prima volta sul mercato nel 2021. Inoltre, viene continuato ad essere venduto l’HomePod mini, che dal momento del lancio che è avvenuto nel 2020 non ha ancora ricevuto aggiornamenti significativi.