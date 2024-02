Apple: HomePod con display non prima del 2025

Apple sta ancora lavorando su un nuovo HomePod con display incorporato simile a un iPad, ma è improbabile che il dispositivo venga lanciato sul mercato prima del 2025, almeno secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore.

Apple: HomePod con display incorporato non prima del 2025

Nella sua più recente newsletter “Power On”, il giornalista ha infatti affermato che il colosso di Cupertino ha iniziato a lavorare su un HomePod con schermo attraverso fornitori internazionali, ma ha fatto ben presente che l’azienda non ha ancora compiuto abbastanza progressi sul dispositivo per poter prendere in considerazione un lancio a stretto giro.

Mark Gurman ha altresì ribadito che Apple ha esplorato un dispositivo che combina un Apple TV, HomePod e una fotocamera FaceTime, insieme a display intelligenti simili a iPad che potrebbero essere attaccati magneticamente a una parete, ma attualmente non è chiaro se prodotti del genere verranno effettivamente mai rilasciati. L’azienda sarebbe infatti indecisa in merito a una serie di device legati alla smart home da svariati anni.

In passato, lo ricordiamo, si era invece vociferato del possibile arrivo sul mercato di un HomePod con display curvo, con design uguale ai prodotti attuali, ma con uno schermo posizionato sulla parte superiore.

Da tenere presente che, sempre relativamente ad HomePod, Apple ha cambiato rotta e ha lanciato un nuovo smart speaker di dimensioni standard nel 2023 dopo aver interrotto il dispositivo nel 2021. Inoltre, viene continuato ad essere venduto HomePod mini, che dal momento del lancio avvenuto nel 2020 non ha ancora ricevuto aggiornamenti significativi.