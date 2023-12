Apple: un futuro modello di HomePod con display LCD

Sulla base di quelle che sono le più recenti informazioni provenienti da Kosutami, leaker e collezionista di prototipi particolarmente noto, Apple starebbe continuando a lavorare su un nuovo modello di HomePod dotato di un display LCD curvo.

Apple: il futuro modello di HomePod avrà un display LCD

Il dispositivo, identificato con il nome in codice B720, dovrebbe avere lo stesso design dell’attuale HomePod, ma con uno schermo LCD curvo collocato nella parte superiore per permettere agli utenti di visualizzare i contenuti.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla di un HomePod con schermo. A ottobre scorso, infatti, lo stesso Kosutami aveva condiviso delle immagini di parti di componenti presumibilmente appartenenti a un prototipo di HomePod con touch screen.

Sempre a tal proposito, si ritiene altresì che il colosso di Cupertino stia lavorando per adattare Apple Music e Apple Podcasts in modo che siano compatibili con il nuovo display, il quale mostrerà un’animazione sfocata basata sui colori della copertina dell’album quando una canzone o un podcast vengono riprodotti. Non è poi da escludere che lo schermo possa mostrare notifiche importanti.

Ricordiamo che il giornalista Mark Gurman di Bloomberg è stato il primo in assoluto, nel 2021, a suggerire che Apple avesse in programma il lancio di un nuovo modello di HomePod dotato di display e telecamere, mentre all’inizio dell’anno corrente l’analista Ming-Chi Kuo ha asserito che il gruppo capitanato da Tim Cook aveva intenzione di rilasciare un HomePod rivisitato con uno schermo da 7 pollici nella prima metà del 2024.