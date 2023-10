HomePod: Apple testa un modello con display

In un futuro non molto lontano, Apple potrebbe lanciare sul mercato un HomePod dotato di display. Lo si apprende da una nuova immagine che è stata condivisa online nel corso degli ultimi giorni e che offre un interessante sguardo al prossimo presunto dispositivo.

HomePod con display in arrivo

Andando più in dettaglio, dalla foto trapelata, che è quella visibile di seguito, si scopre l’esistenza di un dispositivo che pare essere in tutto e per tutto un HomePod con dimensioni simili a quello di seconda generazione che è stato lanciato quest’anno, ma con un display di tipo LCD posto sulla parte superiore, sulla falsariga di precedenti indiscrezioni.

Lo scatto è stato condiviso da un collezionista di dispositivi e laker noto come Kosutami, il quale in precedenza ha condiviso informazioni accurate pre-lancio riguardo gli accessori FineWoven di Apple e vari prototipi come i caricabatterie MagSafe e gli AirPods in più opzioni di colore.

Prima di condividere la foto dell’HomePod con display, il leaker ha diffuso pure delle immagini di componenti appartenenti a un presunto prototipi di speaker Apple che risulta essere dotato di un grande sensore touchscreen nella parte superiore, con un’area più ampia rispetto al pannello attuale di HomePod.

Stando alle verifiche compiute dalla redazione di 9to5Mac con le proprie fonti, le immagini condivise dal leaker sarebbero legittime e viene sostenuto che il prototipo, identificato con il nome in codice B720, è un nuovo prodotto attivamente in fase di sviluppo da parte di Apple.

Inoltre, l’app LcdUTest mostrata sul display presente sull’HomePod è una risorsa interna utilizzata dagli ingegneri per testare il nuovo display.

Secondo il codice rinvenuto in tvOS 17, le prime app che riscritte per essere compatibili con il nuovo display saranno Apple Music e Apple Podcasts. Quando in uso, il display mostrerà un’animazione sfocata basata sui colori della copertina dell’album quando viene riprodotta una canzone o un podcast. Lo schermo potrebbe altresì visualizzare notifiche importanti.