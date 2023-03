Apple: HomePod con display ritardato per contenere i costi

Nell’ultimo periodo, molte aziende impegnate nel settore tech hanno dovuto sostenere licenziamenti di massa per cercare di contenere le spese. Tra le poche realtà che non hanno compiuto una mossa del genere vi è Apple, la quale ha deciso di cercare di fronteggiare il complesso momento storico dal punto di vista economico andando ad ampliare le misure di riduzione dei costi, a cui a quanto pare va altresì a sommarsi il rinvio del lancio di alcuni nuovi prodotti.

Apple: HomePod con display rimandato al 2024 per contenere le spese

Più precisamente, stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter “Power On”, alcuni progetti Apple che erano previsti per il 2023 sono stati rimandati al più presto sino al prossimo anno. Tra i prodotti coinvolti vi sarebbero l’HomePod con display.

Da tenere presente che proprio qualche giorno fa anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva reso noto che l’azienda della “mela morsicata” avrebbe lanciato un nuovo modello di HomePod con uno schermo da 7 pollici nella prima metà del 2024. Lo scenario designato da Mark Gurman, dunque, risulta essere in perfetta linea con quello del collega. Ricordiamo altresì che nel 2021 il giornalista di Bloomberg è stato il primo ad anticipare che Apple avrebbe potuto lanciare il suddetto dispositivo.

La manovra in questione dovrebbe permettere al gruppo di Cupertino di allocare il suo budget di ricerca e sviluppo per la realizzazione di progetti considerati più urgenti, come ad esempio il tanto discusso e atteso visore AR/VR, e quindi evitare ulteriori investimenti che, come anticipato, comporterebbero dei licenziamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.