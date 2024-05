Apple: il nuovo iPad Air cannibalizzerà iPad Pro M4

Stando a quanto riferito dagli esperti di TrendForce, le vendite di iPad Pro M4 che è stato da poco presentato saranno influenzate dal prezzo più alto rispetto a quanto in precedenza proposto, ma anche e soprattutto dalla presenza nella lineup Apple del nuovo iPad Air da 13 pollici più economico.

Apple: il nuovo iPad Air cannibalizzerà le vendite di iPad Pro M4

Il prezzo del nuovo iPad Pro M4 è aumentato di 100 euro rispetto al modello precedente. Questo incremento è dettato in buona parte dallo schermo, in particolare dal modo in cui Apple ha utilizzato quella che chiama tecnologia OLED tandem per evitare il burn-in e la vita più breve precedentemente associata all’AMOLED.

Andando più in dettaglio, viene stimato che Apple spedirà tra i 4,5 e i 5 milioni di iPad Pro nel 2024. Si tratta di un totale combinato per i modelli da 11 pollici e 13 pollici.

Le previsioni sono ridotte rispetto a qualche mese fa, quando gli analisti non erano ancora certi dei prezzi e del lancio di un modello di iPad Air da 13 pollici.

Il prezzo di partenza del nuovo iPad Pro da 13 pollici è pari a 1.569 euro, mentre quello dell’iPad Air da 13 pollici parte da 969 euro. Si tratta di una differenza di non poco conto, che porterà molti utenti senza esigenze particolarmente avanzate a scegliere il modello più economico.

Per cui, la combinazione di un iPad Pro dal prezzo più alto e di un nuovo iPad Air da 13 pollici sarà responsabile della riduzione delle vendite del modello Pro. Va però tenuto presente che TrendForce non specifica per quanto tempo ciò accadrà.