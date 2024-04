Apple: il prossimo Mac mini non avrà il chip M3

Il futuro Mac mini che Apple lancerà sul mercato potrebbe non essere equipaggiato con il nuovo chip M3. Stando infatti a quanto riferito dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg nelle score ore, è probabile che il colosso di Cupertino salti la versione in questione favore di un aggiornamento più importante con il chip M4.

Apple: Mac mini direttamente con chip M4

Andando più in dettaglio, nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, il giornalista ha spiegato che non si aspetta un Mac mini‌ con chip M3.

In precedenza, Mark Gurman aveva affermato che Apple potrebbe rilasciare nuovi modelli ‌Mac mini‌ con chip M4 e M4 Pro tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Adesso, però, ha chiarito che con i nuovi Mac mini in arrivo entro la fine dell’anno, non c’è abbastanza spazio per far uscire i modelli M3 prima di allora, per cui è praticamente sicuro che questo modello salterà la generazione M3.

Apple ha aggiornato l’ultima volta il ‌Mac mini‌ con i chip M2 e ‌M2‌ Pro a gennaio 2023. Nuovo processore a parte, tra le nuove feature in dote vi erano due porte Thunderbolt 4 extra e una porta HDMI 2.1 per le configurazioni ‌M2‌ Pro, supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Con la serie di chip M4, il ‌Mac mini‌ dovrebbe ottenere un significativo miglioramento delle prestazioni della CPU rispetto ai modelli esistenti con la serie ‌M2‌. Si dice pure che i chip M4 abbiano un motore neurale più veloce per le attività di intelligenza artificiale.

Da tenere presente che una situazione del genere ha già avuto luogo in passato con l’iMac, che ha saltato del tutto il debutto del chip M2, per poi passare direttamente al chip M3 alla fine dell’anno scorso.