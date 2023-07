Apple: iMac da 32 pollici in arrivo nel 2024

A quanto pare, Apple ha in cantiere il lancio di un nuovo modello di iMac da 32 pollici. A renderlo noto è stato Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore, riferendo che il gruppo di Cupertino è attualmente nelle prime fasi di sviluppo di una versione della macchina in questione.

iMac: modello da 32 pollici in fase di sviluppo

Il lancio del nuovo computer dovrebbe avvenire prima della fine del 2024, se non addirittura un po’ dopo, visto e considerato lo stato in cui si troverebbe attualmente il computer.

Da tenere presente che in precedenza, Mark Gurman aveva sostenuto che Apple stava sviluppando un iMac più grande con uno schermo di oltre 30 pollici. Ora, invece, ha specificato le dimensioni esatte del display, che coincidono con quelle del Pro Display XDR.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino ha interrotto la produzione di iMac e iMac Pro basati su processori Intel negli ultimi anni e attualmente non ha ancora provveduto a lanciare un computer della categoria con uno schermo più grande con chip Apple Silicon come sostituto. Esiste tuttavia lo schermo esterno Studio Display da 27 pollici, il quale può essere collegato al Mac Studio o a un altro Mac con chip Apple silicon, ma non si tratta di una soluzione all-in-one come l’iMac.

Al momento, l’iMac da 24 pollici è l’unico computer all-in-one venduto da Apple. Il modello attuale dotato di chip M1 è stato reso disponibile sul mercato nell’aprile 2021 e Mark Gurman prevede che un modello aggiornato con un chip M3 più veloce possa venire rilasciato all’inizio del prossimo anno.