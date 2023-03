Apple iMac: nuovo modello da 24 pollici con chip M3

Come ipotizzato da alcune settimane, Apple si prepara al lancio di un nuovo iMac da 24 pollici con chip M3. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino annuncerà altri tre Mac entro l’estate, ovvero il primo MacBook Air da 15 pollici, una versione aggiornata del MacBook Air da 13 pollici e un Mac Pro con chip M2 Ultra.

Nuovo iMac da 24 pollici con chip M3

L’attuale iMac da 24 pollici è stato annunciato ad aprile 2021. È stato il primo all-in-one di Apple con processore ARM, ovvero il chip M1 con CPU e GPU octa core. L’azienda di Cupertino non ha svelato un nuovo modello con chip M2, ma passerà direttamente al chip M3, realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 3 nanometri.

Secondo le fonti di Gurman, il desktop all-in-one è in uno stadio avanzato di sviluppo, denominato Engineering Validation Testing (EVT) e la produzione di massa inizierà non prima dei prossimi tre mesi. Non sono previste novità per design, schermo e colori, ma alcuni componenti interni verranno riposizionati e riprogettati. Come detto, la principale novità è rappresentata dal chip M3 che offrirà maggiori prestazioni e minori consumi. Il debutto è previsto per la seconda metà dell’anno.

Apple dovrebbe inoltre annunciare il primo MacBoor Air con schermo da 15 pollici e chip M2, il primo Mac Pro con chip ARM e una versione aggiornata del MacBoor Air da 13 pollici (forse con chip M3). Il nuovo chip verrà probabilmente presentato alla WWDC 2023 di giugno, insieme al visore per la realtà mista.

