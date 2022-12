Apple: nuovi MacBook Pro con M2 e iMac M3 nel 2023

Da giorni circolano voci secondo cui per il 2023 ormai alle porta è atteso il lancio sul mercato di svariati modelli di Mac. A confermare tale testi, almeno in parte, ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg nel corso delle ultime ore, informando con la sua newsletter Power On che, oltre a un nuovo Mac Pro M2 e nuovi monitor esterni, il prossimo anno Apple presenterà dei MacBook Pro M2 da 14 pollici e da 16 pollici e, più avanti con i mesi, un iMac con M3.

Apple: nuovi MacBook Pro e iMac in arrivo il prossimo anno

Per quel che concerne i laptop, si tratta di dispositivi che inizialmente dovevano arrivare quest’anno, ma a causa di ritardi interni la cosa è stata rimandata. Non sono previsti importanti cambiamenti, eccezion fatta per la presenza di una versione aggiornata del chip e probabilmente della RAM più veloce.

Gli attuali modelli di MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M1 Pro e M1 Max sono stati lanciati a ottobre 2021 e hanno un design completamente nuovo rispetto a quanto proposto in precedenza, con una tacca sul display e il ritorno di una porta HDMI, del MagSafe e di un lettore di schede SD e considerando che molto spesso tra una riprogettazione e l’altra dei Mac intercorrono diversi anni, una semplice revisione delle specifiche nel 2023 ha più che senso.

Per quel che concerne l’iMac, invece, Gurman fa sapere che molto probabilmente verrà lanciato un nuovo modello con chip M3, ma ciò dovrebbe accadere a fine 2023. Ricordiamo che il modello attualmente in carica è stato presentato ad aprile 2021 con il chip M1 e un design sottile e colorato.

