Apple: nuovi monitor in arrivo, anche Pro Display XDR

Negli ultimi anni, Apple si è data da fare nella produzione di monitor esterni per i suoi computer (e non solo), proponendo soluzioni piuttosto performanti – e costose, soprattutto costose! -, destinate in special modo ai professionisti. A quanto pare, però, il colosso di Cupertino ci ha preso particolarmente gusto e infatti stanno per fare capolino sul mercato nuove soluzioni parte della categoria.

Apple: nuovi monitor in dirittura d’arrivo

Stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg con la sua newsletter Power On, Apple sta attualmente lavorando a diversi nuovi monitor esterni, tra cui una versione aggiornata del Pro Display XDR che è stato lanciato insieme al Mac Pro nel 2019.

Andando più nello specifico, Gurman riferisce che i nuovi monitor porteranno in dote processori Apple Silicon, proprio come lo Studio Display dispone del chip A13 Bionic. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli e mancano informazioni in merito alle tempistiche di lancio, ma probabilmente l’arrivo sul mercato coinciderà con quello del nuovo Mac Pro che Apple avrebbe in cantiere.

Inoltre, non è chiaro se tra i nuovi monitor sia presente anche una variante rinnovata dello Studio Display oppure no. Al riguardo, a ottobre scorso, Ross Young aveva affermato che Apple stava pianificando il lancio di un nuovo monitor con display mini-LED da 27 pollici, atteso per il primo trimestre del 2023. Sulla base di tali dati, il nuovo monitor potrebbe allora essere uno Studio Display con ProMotion.

Ricordiamo che lo Studio Display è stato introdotto dall’azienda della “mela morsicata” insieme al Mac Studio a marzo di quest’anno e negli Stati Uniti presenta un prezzo di vendita base pari a 1.599 dollari, mentre il Pro Display XDR è un monitor di fascia alta che ha un prezzo base di 4.999 dollari.

