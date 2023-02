iMac: nessun nuovo modello almeno fino a fine 2023

Non ci sono buone notizie per tutti coloro che sono in attesa del lancio di un nuovo modello di iMac, visto e considerato che, a quanto sembra, ciò non accadrà fino alla fine del 2023 o addirittura fino all’inizio del 2024.

iMac: nessun nuovo modello con M2

A riferire lo scenario in questione è stato, nelle scorse ore, l’affidabile Mark Gurman di Bloomberg, il quale, nella sua newsletter “Power On”, ha fatto sapere che con ogni probabilità Apple salterà l’aggiornamento degli iMac con il chip M2 per passare direttamente a un modello con M3. Il giornalista ha infatti dichiarato quanto segue (riportato in forma tradotta).

Non ho visto nulla che indichi che ci sarà un nuovo iMac fino alla generazione del chip M3, che non arriverà fino alla fine di quest’anno al più presto o l’anno prossimo.

Il chip M3 di Apple sarà probabilmente costruito sul processo a 3 nm di TSMC e offrirà miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica rispetto al chip M2 base. Dovrebbe trattarsi dello stesso chip adoperato pure su un nuovo MacBook Air in arrivo entro la seconda metà del 2023 e teoricamente verrà sfruttato pure sulle future versioni del MacBook Pro da 13 pollici base e del Mac mini.

Ricordiamo che Apple ha aggiornato l’ultima volta l’iMac ad aprile 2021, implementando il chip M1, applicando un nuovo design ultrasottile e rendendo disponibile il computer in sette differenti colorazioni. Attualmente è l’unico iMac commercializzato (a tal proposito, su Amazon viene spesso proposto a prezzo scontato), visto e considerato che la variante da 27 pollici basata su Intel e la versione Pro non sono più ufficialmente in vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.