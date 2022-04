Apple: in arrivo due nuovi Mac alla WWDC 2022

A giugno si terrà la WWDC 2022, evento in occasione del quale Apple potrebbe presentare ben due nuovi Mac da lanciare sul mercato a metà anno o all’inizio della seconda meta. Questo è quanto dovrebbe verificarsi stando a quelle che sono le ultime dichiarazioni rilasciate da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On.

Apple: nuovi Mac alla WWDC 2022

Uno dei modelli potrebbe essere il nuovo e già chiacchierato MacBook Air dotato del chip M2 e riprogettato dal punto di vista del design, risultando simile all’iMac da 24″ con cornici bianche e diverse opzioni di colore tra cui scegliere. Dovrebbe altresì essere dotato di un display mini-LED e potrebbe disporre di nuove porte, compatibilità MagSafe e una migliore fotocamera FaceTime.

Apple si sta preparando a lanciare alcuni nuovi Mac nei prossimi mesi. Quale posto migliore per farlo della WWDC? Questo è lo stesso luogo in cui è stata annunciata due anni fa la transizione di Mac da Intel ai chip Apple.

Per quel che concerne l’altro modello, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando a un Mac mini aggiornato e un iMac da 24 pollici, nonché a un MacBook Pro di fascia bassa pensato per sostituire il precedente modello da 13 pollici. Altri Mac in sviluppo sarebbero i nuovi Mac Pro e iMac Pro. Non è ancora molto chiaro quale tra questi computer verrà presentato a giugno unitamente al MacBook Air rinnovato, ma tutti dovrebbero essere lanciati sul mercato dall’azienda nei prossimi mesi.

Da notare che Apple è da tempo che non presenta hardware nel corso della WWDC, concentrandosi solo su iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, ma si tratterebbe senza alcun dubbio di un buon momento se l’azienda prevedesse davvero di rilasciare nuovi computer nel corso dell’estate.