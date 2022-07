Apple: in arrivo tre nuovi Mac, sei iPad e altro

Nel futuro prossimo della “mela morsicata” ci sono tanti nuovi prodotti hardware. Non si tratta di una mera supposizione, questa volta la conferma è ufficiale e giunge direttamente dagli identificatori che sono stati scovati nelle scorse ore, da qualche parte nel codice di Apple stessa, dallo sviluppatore esterno Pierre Blazquez.

Apple: i codici modelli dei nuovi Mac, iPhone, iPad e Apple Watch

Non viene rivelato dove, esattamente, sono stati trovati i codici modello in questione. Lo sviluppatore si è limitato a dire di averli estratti da un file archiviato in un bundle software disponibile al pubblico che è online da mesi e che di certo è stato scaricato da altri ancora prima di lui. Non è un leak, dunque, ma una scoperta concreta fatta passando al setaccio un documento.

Per la precisione, Apple starebbe preparando almeno tre nuovi Mac, presumibilmente con chip M2, (lo stesso presente sul nuovo MacBook pro da 13 pollici e sul nuovo MacBook Air), ovvero:

Mac14,5

Mac14,6

Mac14,8

Lo sviluppatore ha trovato pure diversi identificatori di iPhone. Farebbero riferimento all’intera lineup 2022, la quale dovrebbe essere costituita da quattro modelli, i seguenti:

iPhone15,2sc

iPhone15,3

iPhone15,4

iPhone15,5

Ci sono altresì degli identificatori relativi ad iPad. In tal caso, i codici rilevati sembrano fare riferimento almeno a due generazioni di prodotto, eccoli:

iPad14,3

iPad14,4

iPad14,5

iPad14,6

iPad15,1

iPad15,2

Sono emersi anche degli identificatori relativi ad Apple Watch, questi:

Watch6,10

Watch6,11

Watch6,12

Watch6,13

Watch6,14

Watch6,15

Watch6,16

Watch6,17

Watch6,18

Sono altresì emersi i codici di due possibili SoC, ovvero T8120 che dovrebbe essere presente sui nuovi iPhone e T8122 che potrebbe essere un nuovo chip per Mac. Infine, c’è AudioAccessori6,1 che potrebbe essere un nuovo HomePod.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.