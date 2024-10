Apple: in arrivo un nuovo Magic Mouse e altri accessori

I nuovi Mac che a quanto pare sono in dirittura d’arrivo non sono gli unici prodotti a cui Apple si prepara a dare una “rinfrescata”. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso di Cupertino si appresta a rinnovare pure i suoi iconici accessori Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard.

Apple: nuovi Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard in arrivo

La notizia è stata diffusa in seguito all’individuazione di alcune informazioni emerse dal codice della versione RC di iOS 18.1. Sebbene il codice non riveli dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o estetiche, ci sono alcune ipotesi plausibili, in special modo in merito alla connettività.

Andando più in dettaglio, le novità in arrivo riguarderebbero il Magic Mouse 2, il Magic Trackpad 2 e diverse versioni del Magic Keyboard, incluse quelle con Touch ID e tastierino numerico, oltre a modelli senza tali funzionalità.

Con ogni probabilità, tutti i nuovi accessori saranno dotati del connettore USB-C. Apple, infatti, sta gradualmente abbandonando il connettore Lightning su tutti i suoi device, motivo per cui appare inevitabile il fatto che anche mouse, trackpad e tastiera dell’azienda seguendo questa tendenza.

Un’altra novità potrebbe riguardare la posizione della porta di ricarica del Magic Mouse, che finalmente il gruppo capitanato da Tim Cook potrebbe aver deciso di spostare dalla parte in basso a quella frontale o magari posteriore per rendere utilizzabile il dispositivo anche durante la ricarica.

Non ci sono ancora informazioni sulla data di lancio, ma è probabile che i nuovi accessori vengano rilasciati in concomitanza dei Nuovi Mac, dunque entro fine mese.