Apple: Nuovi Mac a breve, ma senza evento in grande stile

Apple ha da poco annunciato il un nuovo iPad mini 7 tramite comunicato stampa, ma a quanto pare le sorprese non sono terminate. Stando infatti a quanto riferito dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, la “mela morsicata” ha in programma di lanciare nuovi Mac a stretto giro, precisamente entro la fine del mese, tra cui i modelli di MacBook Pro, iMac e Mac mini, avvalorando precedenti indiscrezioni.

Apple: evento incentrato sull’online dedicato ai nuovi Mac entro fine mese

Andando più in dettaglio, secondo quanto riportato da Mark Gurman, il colosso di Cupertino non terrà un evento in grande stile come quelli dedicati all’iPhone. Si tratterà piuttosto di un lancio “incentrato sull’online”, con la stampa che potrà provare i nuovi dispositivi in eventi ristretti, probabilmente organizzati in città come New York e Londra. Si tratta di un format che ricorda quello utilizzato per l’evento “Scary Fast” del 2023, in occasione del quale i nuovi Mac sono stati svelati attraverso una trasmissione streaming.

La scelta di mirare a una presentazione più semplice rispetto a quella che viene dedicata agli smartphone permetterebbe all’azienda di mantenere un profilo più basso, concentrandosi sulle performance dei nuovi prodotti piuttosto che su spettacoli mediatici.

Quanto riferito da Mark Gurman viene inoltre avvalorato dal fatto che le scorte di iMac, Mac mini e MacBook Pro nei negozi Apple sono ormai al minimo, cosa che solitamente si verifica quando gli aggiornamenti hardware sono dietro l’angolo.

Mark Gurman prevede che i nuovi modelli saranno alimentati dal chip M4, con significativi miglioramenti nelle prestazioni in confronto alla generazione precedente.