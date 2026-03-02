 Apple iPad Air 11" è di nuovo in sconto su Amazon: chip M3 fortissimo
Apple iPad Air 11" è di nuovo in sconto su Amazon: chip M3 fortissimo

Apple iPad Air 11" è da acquistare senza alcun dubbio: potente, versatile e in sconto su Amazon.
Apple iPad Air 11
Apple iPad Air 11" è da acquistare senza alcun dubbio: potente, versatile e in sconto su Amazon.

Per studiare, lavorare e liberare la tua creatività. Apple iPad Air 11″ è un dispositivo così pratico che non ti impone limiti, anzi, allarga i tuoi orizzonti. Il modello con chip M3 è uno dei più ambiti e, considerato lo sconto su Amazon, è anche a prezzo favoloso. Nella versione da 128 GBlo acquisti a soli 599€ risparmiando il 10% con un solo clic. Potente, veloce e da personalizzare a piacimento con i vari accessori che puoi abbinare, cosa aspetti?

Apple iPad Air ti stupisce ogni giorno

Anche se si presenta come un più semplice tablet, dal punto di vista estetico, le sue funzioni vanno ben oltre quelle di essere uno schermo più grande del tuo smartphone. Il chip che integra Apple iPad Air è l’M3 ossia il medesimo che trovi sia sui portatili che sui dispositivi come Mac Mini. Ciò significa che il dispositivo è altamente funzionante, prestante e potente per poterci fare di tutto e di più. Gaming e streaming? Nel tempo libero, ma quando devi lavorare oppure studiare, puoi usarlo e avere dalla tua parte un convertibile. Tra la nuova versione di iPad OS e gli accessori che puoi abbinare, iPad Air è una vera potenza. Pensa alla tastiera oppure alle Pencil, grazie a una o all’altra, trasformi lo schermo in un quaderno su cui disegnare e liberare la tua creatività.

Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

599,00669,00€-10%
Sotto il punto di vista tecnico, il prodotto vanta:

  • display Liquid Retina da 11 pollici True Tone e ampia gamma cromatica;
  • chip M3 con ampio spettro di potenzialità;
  • fotocamere evolute 12MP Center Stage;
  • batteria con un giorno intero di autonomia;
  • 128 GB di spazio di archiviazione in questa configurazione;
  • Apple Intelligence da poter installare per allargare gli orizzonti di Siri e non solo.

La promozione è su Amazon

Grazie allo sconto del 10% disponibile su Amazon, Apple iPad Air 11″ con chip M3 lo compri a soli 599€ ora. Approfittane e mettilo in carrello. 

Pubblicato il 2 mar 2026

2 mar 2026
