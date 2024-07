Apple iPad Pro 11: PREZZO SHOCK al Prime Day

Se stai cercando un tablet eccellente da sfruttare per produttività e intrattenimento la risposta corretta è Apple iPad Pro 11 con chip M2! Oggi è in offerta su Amazon per il Prime Day a un prezzo shock. Acquistalo adesso a soli 739€, invece di 959€.

Prestazioni e affidabilità sono assicurate con questo tablet iPadOS dall’ecosistema spettacolare che regala un’esperienza sempre soddisfacente. E poi, essendo un cliente Prime, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 147,80€ al mese. La consegna gratuita è inclusa.

Apple iPad Pro 11: potenza, versatilità e affidabilità

Le tre caratteristiche di Apple iPad Pro 11 sono: potenza, versatilità e affidabilità. Acquistalo ora al 23% di sconto! Un prezzo shock in occasione del Prime Day! Approfittane finché sei in tempo. Questo tablet è potente perché al suo interno batte il chip M2 di Apple.

Le prestazioni sono pazzesche e garantiscono un’esperienza incredibile. Ma non è tutto. Infatti, è anche versatile grazie al display da 11 pollici che garantisce un buon spazio di lavoro e intrattenimento, senza rinunciare alla portabilità. Inoltre, la tecnologia Liquid Retina con ProMotion assicura colori brillanti e tanta fluidità.

Infine, iPad Pro 11 è anche affidabile. In pratica lo sfrutti tutto il giorno senza preoccupazione grazie alla sua ampia batteria e in totale sicurezza grazie al Face ID. Cosa stai aspettando? Oggi è il momento di metterlo in carrello a soli 739€, invece di 959€.