Apple iPad Pro (2022) con chip M2 e 8/128GB a soli 899€ su Amazon

Siete in cerca di un buon iPad per il lavoro o per l'università? Amazon propone il fantastico Apple iPad Pro di quarta generazione, in super offerta a 899 euro anziché 1.069 euro, con uno sconto del 16%.

Apple iPad Pro (2022), caratteristiche principali

Non fatevi scappare il fantastico iPad Pro, color grigio siderale, anno 2022, di capacità 128GB, con schermo di 11 Pollici. Presenta un sistema operativo iPadOS e una memoria RAM di ben 8 GB. Dotato di tecnologia Bluetooth e Wi-Fi 6E ultraveloce per rimanere in contatto col mondo. Inoltre, all’interno della scatola troverete un cavo di ricarica intrecciato USB‑C e un alimentatore USB‑C da 20W. L’IPad Pro ha un design molto gradevole, un brillante display liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. La dotazione hardware comprende il processore Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core.

Se siete amanti delle foto, allora sarete molto contenti delle fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), inquadratura automatica e scanner LiDAR per la realtà aumentata. Oltre a ciò, è munito di connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4. Durante il vostro utilizzo potrete usare Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay per i vostri acquisti. Inoltre, avrete la possibilità di navigare e utilizzare l’IPad tutto il giorno, grazie alla lunga durata della batteria.

Questo iPad Pro di Apple è un vero gioiellino e può essere vostro grazie ad Amazon a soli 899 euro con uno sconto del 16% invece di 1.069 euro.

