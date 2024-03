Apple: iPad Pro OLED 11' in scorte limitate al lancio

Apple dovrebbe annunciare i nuovi e tanto attesi modelli di iPad Pro con schermo OLED da 11 pollici e da 12,9 pollici entro la fine del mese corrente o, al più tardi, del prossimo. A quanto pare, però, per il modello di dimensioni più contenute sono previste scorte limitate.

Apple: scorte inizialmente limitate per iPad Pro da 11 pollici

Un nuovo rapporto dell’analista Ross Young che è stato diffuso nelle scorse ore suggerisce infatti che la produzione del nuovo iPad Pro da 11 pollici è in ritardo rispetto a quella del modello con dimensioni da 12,9 pollici.

Gli schermi OLED per l’iPad Pro da 11 pollici sono attualmente prodotti da Samsung Display. Questo mese, però, anche LG Display avvierà la produzione di schermi OLED da 11 pollici per iPad Pro. LG Display sta attualmente producendo pannelli OLED anche per l’iPad Pro da 12,9 pollici.

L’analista afferma che la produzione del pannello per iPad Pro da 11 pollici sembra essere indietro rispetto al modello da 12,9 pollici.

Questo potrebbe tradursi nel fatto che che ci saranno meno iPad Pro da 11 pollici al momento del lancio rispetto al modello da 12,9 pollici. Quando poi LG Display si unirà alla produzione, il colosso di Cupertino potrà lavorare per risolvere queste carenze, andando ad incrementare ulteriormente la disponibilità di iPad Pro da 11 pollici.

Da tenere presente che, sempre a proposito dei nuovi modelli di iPad Pro, qualche giorno fa, Mark Gurman ha riferito che il colosso di Cupertino sta pianificando una versione speciale di iOS 17.4 con supporto per il nuovo hardware che sarà rilasciata insieme ai tablet.