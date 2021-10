Apple iPhone 13 Pro: nuove consegne dall'8 novembre

La corsa all'iPhone 13 è durata ben poco: dopo che Apple ha immesso la nuova generazione di smartphone sul mercato, infatti, le scorte hanno immediatamente iniziato a scarseggiare a partire proprio dai modelli di più elevata caratura – in assoluto i più apprezzati di questa generazione 2021. Le disponibilità son così subito terminate e gran parte dei modelli è uscita dai radar prima ancora di farsi conoscere. Ora però qualcosa sembra smuoversi e forse entro pochi giorni si potrà tornare a veder effettuate consegne di iPhone 13 in Italia.

iPhone 13, modelli e disponibilità

Il modello che da più tempo mancava era il Pro, tra i primissimi a terminare dopo l'esordio. Questa specifica unità, infatti, viene indicata in consegna a partire dall'8 novembre: si tratta dell'iPhone 13 Pro da 1TB, color Grafite, da 1769 euro. Puoi metterlo nel carrello fin da subito e garantirti la consegna entro i tempi indicati, in caso contrario l'attesa potrebbe nuovamente presto tornare a salire non appena ripartirà la seconda ondata di assalto successiva allo stop alle vendite delle settimane passate.

Amazon ha inoltre in consegna a partire dal 5 novembre questo iPhone 13 azzurro da 128GB, con prezzo pari a 939 euro. Per chi lo preferisse color Galassia, è disponibile anche questa versione a parità di prezzo. Tra i pochi modelli disponibili per la consegna immediata v'è invece l'Apple iPhone 13 mini (PRODUCT) RED da 256GB: il prezzo in questo caso è anche scontato passando da 959 a 899 euro.

La scarsità di modelli a disposizione renderà complesso potersi accaparrare un iPhone 13 in tempo di Black Friday: molto più probabilmente si potrà avere un iPhone in tempo per Natale sfruttando le finestre di disponibilità antecedenti, senza avvicinarsi a quello che sarà un complicatissimo percorso di mercato di fine anno.