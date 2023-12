Apple iPhone 15 Plus è scontato su eBay!

iPhone 15 Plus migliora la rivoluzionaria Dynamic Island, un’innovativa interfaccia a barra laterale che offre un accesso immediato e personalizzabile alle notifiche, attività e informazioni cruciali in tempo reale. La sua completa personalizzazione permette agli utenti di visualizzare solo ciò che è rilevante per le loro esigenze, offrendo un’esperienza utente altamente intuitiva.

Il design di iPhone 15 Plus unisce la bellezza e la robustezza, con una struttura in vetro a infusione di colore e alluminio, certificato IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Il display Super Retina XDR da 6,7″ è il più luminoso mai integrato su un iPhone, regalando immagini vivide anche sotto la luce diretta del sole.

La potente fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione, offrendo colori vividi e dettagli sorprendenti. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente inquadrature perfette per i primi piani, mentre la modalità ritratto di nuova generazione offre dettagli più nitidi e un controllo post-scatto sulla messa a fuoco.

Il chip A16 Bionic rappresenta il cuore pulsante di iPhone 15 Plus, garantendo la massima velocità e potenza. Dalla fotografia computazionale alle transizioni fluide della Dynamic Island, fino alla modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, il chip A16 Bionic offre prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica che assicura una durata della batteria per l’intera giornata.

La novità più sorprendente è l’adozione del connettore USB-C, una prima assoluta per iPhone. Oltre a semplificare la vita con un unico cavo per la ricarica di iPhone, Mac e iPad, ora è possibile utilizzare iPhone 15 Plus per caricare altri dispositivi Apple come Apple Watch o AirPods, offrendo una connettività più versatile e condivisa.