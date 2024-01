Apple lavora ai nuovi Mac Studio e Mac Pro

Stando a quanto riferito dal solitamente affidabile Mark Gurman di Bloomberg, tra non molto Apple potrebbe lanciare sul mercato un nuovo modello di Mac Studio.

Apple: nuovi Mac Studio e Mac Pro in dirittura d’arrivo

Andando più in dettaglio, nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, il famoso e solitamente affidabile giornalista esperto per quel che concerne il versante Apple ha spiegato che il nuovo Mac Studio verrà probabilmente reso disponibile nella seconda metà del 2024, con la non ancora annunciata quarta variante del chip M3 che raddoppierà i componenti della versione “Max”, il che significa che avrà fino a 32 core CPU e 80 core GPU.

Da tenere presente che anche la società di ricerca taiwanese TrendForce è dell’idea che Apple lancerà un nuovo ‌Mac Studio‌ con il chip M3 Ultra in occasione della WWDC di giugno, sulla falsariga di quanto precedentemente fatto con il ‌Mac Studio‌ ‌M2‌ Max e ‌M2‌ Ultra l’anno scorso. Inoltre, già prima del lancio di questi modelli nel 2023, Mark Gurman aveva riferito che l’azienda della “mela morsicata” stava lavorando su due macchine successive.

Mark Gurman è altresì del parare che a venire aggiornato con il nuovo chip sarà pure il Mac Pro. Il giornalista ha aggiunto che sebbene dispositivi imminenti come il MacBook Air con M3 potrebbero essere popolari se commercializzati nella maniera corretta, la roadmap dei Mac per il 2024 sembra “abbastanza opaca”, suggerendo un certo scetticismo sulla capacità del gruppo capitanato da Tim Cook di risollevare le vendite dei Mac che allo stato attuale delle cose sono in difficoltà.