 Apple Mac mini chip M4: è il momento giusto per acquistarlo (15+256GB)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple Mac mini chip M4: è il momento giusto per acquistarlo (15+256GB)

Apple Mac mini con chip M4 non ha bisogno di presentazioni: a questo prezzo è da acquistare senza dubbi su Amazon.
Apple Mac mini chip M4: è il momento giusto per acquistarlo (15+256GB)
Tecnologia
Apple Mac mini con chip M4 non ha bisogno di presentazioni: a questo prezzo è da acquistare senza dubbi su Amazon.

Apple Mac mini con chip M4 non ha bisogno di presentazioni. È un dispositivo di ultima generazione che fa fare di tutto e di più. Piccolo, potente e con il necessario per lavoro, svago e tanto ancora. In questa configurazione con 16GB di RAM e 256GB di memoria non lascia spazio ai dubbi. Più importante che mai è lo sconto del 18% su Amazon che rende il prezzo uno spettacolo. Mettilo in carrello a soli 599 euro invece di 729 euro e fallo diventare tuo.

Compralo su Amazon

Il suo design è iconico con dimensioni compatte che stanno bene su qualunque scrivania. Tuttavia le sue prestazioni non sono proporzionate ai centimetri ma sono elevate ai massimi livelli. Apple Mac mini con chip M4 è il dispositivo che ti meriti e che, ti dirò, in caso di spostamenti è anche facile da portare da una parte all’altra. Perché sceglierlo rispetto a un MacBook? Se hai un set up con monitor e lavori da casa o sei un libero professionista, questa scelta non solo è la più adatta dal punto di vista tecnico ma è anche conveniente in termini economici. Le prestazioni, in ogni caso, non sono affatto dissimili… È solo un modo diverso di concepire il prodotto di Casa Cupertino.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

599,00 729,00€ -18%
Vedi l'offerta

Il processore M4 ti agevola in ogni gesto, dal più semplice al più complesso. Abbinato a ben 16GB di memoria unificata e a 256GB di archiviazione su SSD, fluidità e velocità sono all’ordine del giorno. Non solo navigare nei programmi quotidiani ma anche lavorare su codici, editing e tutto il resto. Con porta Gigabit Ethernet anche le connessioni cablate sono al massimo o, in caso contrario, fai affidamento sulla connettività WiFi e non rimanere mai indietro.

Mettilo in carrello a soli 599 euro invece di 729 euro su Amazon e fai tuo il Apple Mac mini con chip M4 con sconto del 18% al volo.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU
Microsoft pubblicizza Surface Pro... con un iPad: gaffe clamorosa

Microsoft pubblicizza Surface Pro... con un iPad: gaffe clamorosa
Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione

Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione
Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold

Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold
MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU
Microsoft pubblicizza Surface Pro... con un iPad: gaffe clamorosa

Microsoft pubblicizza Surface Pro... con un iPad: gaffe clamorosa
Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione

Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione
Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold

Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold
Paola Carioti
Pubblicato il
8 set 2025
Link copiato negli appunti