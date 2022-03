Apple: Mac Studio, l'SSD pare aggiornabile

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando il Mac Studio è stato presentato da Apple, motivo per cui le curiosità verso questo prodotto sono ancora tante, anzi tantissime. A schiarire le idee riguardo le caratteristiche tecniche del nuovo super computer del gruppo di Cupertino ci stanno però pensando gli utenti che in queste ore hanno ricevuto le prime unità. A tal proposito, negli Stati Uniti c’è già chi ha avuto modo di effettuarne il teardown, il che ha permesso di scoprire che l’SSD del dispositivo potrebbe essere aggiornabile.

Mac Studio: il teardown rivela due slot SSD relativamente accessibili

Ad occuparsi della cosa è stato lo youtuber Max Tech. Non è stata un’impresa semplice, su questo no vi sono dubbi, ma è andato comunque tutto a buon fine. È stato sufficiente rimuovere l’anello di gomma che si trova alla base dell’unità per trovare le viti da svitare per accedere al contenuto del Mac Studio. Di seguito, il video dell’intera operazione.

Quel che è saltato immediatamente all’occhio è che all’interno del Mac Studio ci sono due slot SSD relativamente accessibili, il che va in contrasto con quanto indicato da Apple, secondo cui l’utente non può mettere mano allo spazio d’archiviazione e proprio per questo consiglia ai clienti che ritengono di poter avere bisogno in futuro di spazio aggiuntivo di considerare configurazioni con capacità maggiore.

Il dato è quindi particolarmente interessante perché suggerisce che in futuro Apple possa offrire la possibilità di aggiornare l’SSD. D’altronde si tratterebbe di una soluzione già vista con Mac Pro, per il quale l’azienda della “mela morsicata” vende un apposito kit di aggiornamento SSD.

Un altro elemento che emerge dal teardown è che il modulo SSD integrato può eventualmente essere spostato da uno slot all’altro.