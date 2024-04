Modem Tenda N300: MIGLIORA la tua connessione Wi-Fi (-20%)

Internet è diventato un’esigenza fondamentale nella vita di tutti i giorni, e avere un modem di qualità è essenziale per rimanere connessi. Il modem Tenda N300 offre prestazioni eccezionali e una gamma di funzionalità che lo rendono un’opzione irresistibile per chiunque cerchi una connessione internet affidabile e veloce.

Attualmente in mega sconto del 20% su Amazon, questo è un ottimo momento per farlo tuo al prezzo speciale di soli 39,83 euro, anziché 49,99 euro.

Modem Tenda N300: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo modem è la sua capacità di condividere la rete 4G LTE con più dispositivi contemporaneamente. Con velocità di download fino a 150Mbps e velocità di upload fino a 50Mbps, puoi goderti un’esperienza di navigazione senza interruzioni, ovunque tu sia. Che tu stia guardando film in streaming, facendo videochiamate o giocando online, il Tenda N300 ti assicura una connessione stabile e veloce.

La sua flessibilità è altrettanto impressionante. Grazie alla porta LAN / WAN, hai la libertà di scegliere il tipo di connessione che preferisci, che si tratti di una connessione via cavo o wireless. Inoltre, i segnali wireless ad alto guadagno nella banda a 2,4 GHz garantiscono un’ampia copertura Wi-Fi, consentendoti di navigare in Internet ovunque nella tua casa o nel tuo ufficio.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica che rende il Tenda N300 così allettante. La configurazione è un gioco da ragazzi, con l’aiuto dell’APP Tenda Wi-Fi e dell’interfaccia web intuitiva. Anche se non hai molta esperienza tecnica, sarai online in pochi minuti. E con la compatibilità delle schede SIM di oltre 135 paesi, puoi essere sicuro di rimanere connesso ovunque tu vada.

Con funzionalità come il monitoraggio del traffico dati, il pin code, gli SMS, il controllo genitori, il Wi-Fi per gli ospiti e la pianificazione del Wi-Fi, hai il controllo completo sulla tua rete. Proteggi la tua famiglia da contenuti inappropriati, gestisci l’accesso alla rete per gli ospiti e risparmia energia programmando il Wi-Fi quando non è in uso.

Il Tenda N300 è la scelta perfetta se stai cercando un modem affidabile, flessibile e facile da usare Con il 20% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquista il Tenda N300 al prezzo vantaggioso di soli 39,83 euro.