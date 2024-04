Porta Wi-Fi 6 sul tuo PC Wi-Fi 6: adattatore TP-Link in offerta

Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà valida) e rendi più veloce il tuo computer, grazie all’adattatore TP-Link Archer TX20U che lo rende compatibile con le reti Wi-Fi 6. Tutto ciò che devi fare è inserirlo in una porta USB, non serve altro.

Wi-Fi 6 ovunque: sconto sull’adattatore TP-Link

Può raggiungere la velocità di 1.201 Mbps su 5 GHz e di 574 Mbps su 2,4 GHz, grazie alla sua natura dual band e alla tecnica beamforming. I sistemi OFDMA e MU-MIMO garantiscono prestazioni senza compromessi in ogni ambito, anche per le sessioni di gameplay, quando una bassa latenza è fondamentale. Inoltre, sul fronte della sicurezza si segnala l’impiego della crittografia WPA3. Per gli altri dettagli relativi a specifiche tecniche e funzionalità rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 19,99 euro, grazie al forte sconto rispetto al listino applicato in automatico (-33% su quello mediano), l’adattatore Wi-Fi 6 di TP-Link (modello Archer TX20U) è un affare da cogliere al volo. A testimoniare la qualità del prodotto sono oltre 143.800 recensioni positive già pubblicate sull’e-commerce, con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle: le puoi sfogliare.

Vale infine la pena segnalare che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per coloro che decidono di effettuare subito l’ordine. Questo beneficio è riservato agli abbonati Prime. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo: non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per non perdere l’occasione.