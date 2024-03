Apple MacBook Air con Chip M1 a soli 859€ su eBay!

Non hai più scuse per non prendere l’Apple MacBook Air con Chip M1. Questo incredibile laptop è ancora tra i migliori presenti nel mercato. In questo momento potrai far tua la versione con 8+256GB a un prezzo strabiliante: solamente 859,90€ su eBay.

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Air con Chip M1

Il Chip M1 è una pietra miliare nell’evoluzione dei Mac, essendo il primo progettato esclusivamente da Apple. Con ben 16 miliardi di transistor integrati in un unico circuito, questo chip offre prestazioni straordinarie, che superano di gran lunga quelle delle generazioni precedenti. CPU, GPU, Neural Engine e altre componenti essenziali sono tutte incorporate in questo chip, che offre una potenza incredibile e una notevole efficienza.

La CPU 8-core del Chip M1 offre una potenza senza precedenti, garantendo la fluidità anche nelle attività più impegnative come il montaggio video professionale e il multitasking senza sforzo. La GPU 8-core, d’altra parte, offre la grafica integrata più veloce mai vista su un personal computer, consentendo di gestire senza problemi progetti grafici complessi e di godersi video 4K senza compromessi.

Il Neural Engine 16-core porta il machine learning a nuovi livelli, con prestazioni fino a 9 volte superiori rispetto alle generazioni precedenti. Questo si traduce in applicazioni smart per il ritocco fotografico, l’editing video e molto altro ancora, aprendo la strada alla nuova generazione di app.

Il MacBook Air con Chip M1 offre anche un’esperienza visiva straordinaria, grazie al display Retina con risoluzione di 2560×1600 pixel, colori perfetti e tecnologia True Tone che regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale. Le videocamere di alta qualità, i microfoni nitidi e il Magic Keyboard rendono l’esperienza di utilizzo ancora più piacevole e completa.

Non perdere altro tempo e fai tuo Apple MacBook Air con Chip M1 a soli 859,90€, grazie a questo fantastico sconto su eBay.