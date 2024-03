Apple MacBook Air con Chip M2 a un PREZZACCIO col COUPON: pagalo 1019€!

Se vuoi finalmente fare il salto di qualità e prendere un laptop che ti duri anni e anni, garantendoti delle prestazioni al top in ogni situazione, con Apple MacBook Air con Chip M2 farai centro. E grazie al codice eBay “MARZO24“, potrai averlo a un prezzo super conveniente: solo 1019,90€ al posto dei classici 1.069,90€!

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Air con Chip M2

Il chip M2 di seconda generazione di Apple è il cuore pulsante di questa macchina. Grazie alla CPU a 8 core, anche le attività più complesse sono gestite con facilità, mentre la GPU fino a 10 core offre una grafica fluida e impeccabile. Il media engine ad alte prestazioni consente di lavorare con video 4K e 8K senza rallentamenti, mantenendo una batteria che può durare fino a 18 ore, garantendo una produttività senza interruzioni.

Il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una visione mozzafiato grazie alla tecnologia True Tone che regola automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente circostante. Con un miliardo di colori, ogni immagine è resa alla perfezione, rendendo l’esperienza visiva più coinvolgente che mai.

MacBook Air è uno strumento perfetto per lavorare e creare. Grazie al chip M2 e all’ottimizzazione di macOS, le app si aprono rapidamente e funzionano in modo fluido, mentre l’ecosistema di oltre 10.000 app e plug-in ottimizzati per i chip Apple offre una gamma illimitata di possibilità creative.

Questo laptop si integra alla perfezione con gli altri dispositivi Apple, consentendo di rispondere alle chiamate dell’iPhone dal Mac, utilizzare l’iPad come secondo display e sbloccare il computer con l’Apple Watch, offrendo un’esperienza utente senza soluzione di continuità.

