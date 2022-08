Apple MacBook Air M2 scontato di 300€ su Amazon

Amazon anche oggi ha di che stupirci con questo meraviglioso Apple MacBook Air M2 da 8GB di RAM e 512GB di memoria interna SSD. Mettilo nel carrello a soli 1599 euro, invece di 1879 euro. Risparmi quasi 300 euro su quest’ordine.

Ma non spaventarti dell’importo. Se da tanto sognavi questo momento, non lasciarti scappare l’offerta. Infatti, grazie ad Amazon potrai acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis, direttamente al check out.

Spedizione gratuita in pochissimi giorni e garanzia Amazon sono le due certezze che non mancano mai, soprattutto quando si parla di Apple MacBook Air M2. Scegli il meglio per te e affidati al notebook macOS più portatile di sempre.

Apple MacBook Air M2: super prezzo su Amazon e paghi a rate tasso zero

Su Amazon, proprio oggi, acquisti il nuovo Apple MacBook Air M2 a soli 1599 euro, invece di 1879 euro. Un prezzo decisamente interessante e in più potrai anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, attivabile al check out prima della conferma ordine.

Un laptop così sottile, ammettilo, non lo avevi mai visto? Ma non lasciarti ingannare, perché non è assolutamente fragile. Infatti, il suo robusto guscio in alluminio protegge ciò che garantisce le migliori performance e l’efficienza di utilizzo.

Ultraportatile e ultraversatile, potrai utilizzarlo per lavorare, giocare e creare dove vuoi e quando vuoi. Preparati a decollare con il nuovo chip di Apple M2. Si tratta della nuova generazione creata per fornirti il meglio in velocità, fruibilità e stabilità.

Tutte le app girano perfettamente e senza intoppi. Potrai fare più cose contemporaneamente e senza subire alcun minimo rallentamento. Ottimo il connettore MagSafe che ti permette di collegarlo alla corrente mantenendo libere le due porte Thunderbolt.

La batteria è incredibilmente capiente. Garantisce un utilizzo costante senza stancarsi mai. E l’assenza di ventole lo rende anche il notebook più silenzioso al mondo. Ma non ti preoccupare, non si surriscalderà mai perché la tecnologia di dissipazione del calore lo mantiene fresco anche durante gli utilizzi più impegnativi.

Non perdere tempo perché questa offerta di Amazon è molto ambita e le scorte si stanno già esaurendo. Acquista subito il nuovo Apple MacBook Air M2 a soli 1599 euro, invece di 1879 euro, e pagalo a rate tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.