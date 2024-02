Apple Magic Keyboard con Touch ID: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Per completare la tua postazione con una soluzione elegante e minimal, specie se hai un Mac Mini, la Apple Magic Keyboard con Touch ID è semplicemente perfetta. Oggi puoi acquistarla su Amazon al prezzo più basso di sempre: 134,63 euro invece di 185. Un’occasione da non perdere.

Apple Magic Keyboard con Touch ID: le caratteristiche

La Magic Keyboard con Touch ID è dotata di connessione wireless via Bluetooth e si abbina automaticamente ai Mac con chip Apple connessione wireless via Bluetooth.

La batteria interna integrata permette di dimenticarsi della necessità di dover cambiare le pile: peraltro con settimane di autonomia, garantendo una lunga durata prima della ricarica successiva. Una ricarica che avviene tramite il cavo intrecciato da USB-C a Lightning incluso nella confezione.

La Magic Keyboard è progettata per offrire comfort e precisione durante l’utilizzo. Il suo layout spazioso include controlli per lo scorrimento rapido dei documenti e tasti freccia di dimensioni standard, per una navigazione fluida e intuitiva. E, grazie al Touch ID integrato, lo sblocco del Mac e l’accesso a siti web e app diventano rapidi, semplici e sicuri.

Approfitta subito dello sconto Amazon che ha portato il prezzo della Magic Keyboard di Apple al suo minimo storico assoluto: 134,63 euro invece di 185 e inizia a lavorare con stile e comfort.