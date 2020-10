Apple Magic Keyboard per iPad in offerta per il Prime Day

Signore e signori il Prime Day di Amazon è qui. I prodotti in offerta sono davvero tantissimi, tra questi tuttavia i più attesi sono senza dubbio dispositivi e accessori di casa Apple. In questo articolo vi proponiamo uno degli accessori più utili da abbinare al nostro iPad: la Smart Keyboard.

Per l’occasione Amazon ne propone ben 3 in promozione: la Apple Smart Keyboard per iPad Air ed iPad di 7agenerazione la Smart Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici di 4a generazione e la Smart Keyboard per iPad Pro 11 di 2a generazione.

Tastiere: Apple Magic Keyboard per iPad in offerta su Amazon per il Prime Day

Il primo vantaggio assoluto delle Smart Keyboard in questione è la ricarica, perché non c’è. Le Smart Keyboard sono alimentate direttamente dall’iPad grazie allo Smart Connector esclusivo di Apple posto dietro il tablet. Sarà sufficiente attaccare la tastiera magneticamente all’iPad e scrivere, nulla di più semplice, intuitivo e comodo.

Le tastiere inoltre sono studiate specificamente per ogni modello di iPad. Questo perché una volta richiuse, diventano una vera e propria cover per il dispositivo in grado di proteggere sia la parte posteriore che il display. Sfortunatamente tre dei quattro lati rimangono scoperti, tuttavia il bordo leggermente sovradimensionato offre comunque una discreta protezione ai lati che rimangono a vista.

Le Smart Keyboard che propone Amazon sono tutte con layout italiano. Nel caso della Smart Keyboard per iPad Pro da 11 pollici di 2a generazione lo sconto è del 10% e potrete acquistarla a 179 euro invece di 198 euro. La Smart Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici di 4a generazione invece offre un piccolo sconto di 9 euro, ed è acquistabile a 199 euro al posto dei 208 euro di listino. La Smart Keyboard per iPad Air ed iPad di 7a generazione è quella che offre lo sconto più alto: acquistabile a 159 euro invece di 179 di listino grazie alla riduzione dell’11%.