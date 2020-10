Apple Magic Mouse 2 a soli 59,99 euro per il Prime Day

Oggi Amazon per il Prime Day propone una delle periferiche di Apple più amata dagli utenti Mac: il Magic Mouse 2. Si tratta del mouse della mela morsicata che ha saputo distinguersi da qualsiasi altro sul mercato, non solo per il design che caratterizza l’intera gamma dell’azienda, ma anche e soprattutto per le numerose funzionalità. Grazie alla giornata dedicata agli utenti Prime è possibile portare a casa il Magic Mouse 2 con ben 25 euro di sconto sul prezzo di listino.

Mouse: 25 euro di sconto sull’Apple Magic Mouse 2 su Amazon per il Prime Day

Ma perché il Magic Mouse di Apple è così apprezzato? I motivi sono diversi, a partire proprio dal design che non presenta né tasti né rotellina. Il mouse ha una superficie completamente liscia, i cui interruttori destro e sinistro sono posti nella parte alta. La rotellina invece viene sostituita da una gesture che permette di scrollare le pagine semplicemente facendo scorrere un dito sulla suddetta superficie.

E sono proprio le gesture, una delle caratteristiche peculiari di questo mouse. La superficie infatti è multitouch e permette di personalizzare le funzionalità e le scorciatoie in base al gesto ed alla quantità dei punti di tocco. È possibile ad esempio navigare tra le diverse applicazioni aperte, piuttosto che sfogliare documenti, o avviare una specifica applicazione semplicemente facendo scorrere le dita sul mouse. Non manca naturalmente la batteria ricaricabile integrata.

Grazie al Prime Day è possibile acquistare su Amazon il Magic Mouse 2 di Apple a soli 59,99 euro.