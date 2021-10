Apple Magic Mouse: indispensabile per un'esperienza completa (-11%)

Apple Magic Mouse è disponibile su Amazon in promozione. Grazie al ribasso del 11% te lo porti a casa a soli 85,00€, un prezzo più che conveniente. Con questo dispositivo completi la tua esperienza sui sistemi MacOS per vivere a 360° ciò che Casa Cupertino ha pensato per te.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia inoltre se sei membro Prime le ricevi praticamente in 24 ore.

Un mouse che ha di più: Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse sembra un semplice dispositivo, ma in realtà ti basta osservarlo meglio per capire subito che ha qualcosa di speciale. Ovviamente è privo di cavi e dunque lo colleghi al tuo sistema MacOS mediante connessione wireless per il massimo del comfort e dell'ordine. Disponibile in colorazione bianca è un vero lusso.

Ha un profilo ultraslim che si adatta bene alla tua mano. Tuttavia se punti di rimanere al computer per ore e ore, pensaci bene su questa caratteristica. Non presenta dei veri e propri tasti fisici perché sulla parte superiore è montata una superficie perfettamente liscia e multi touch che amplia le possibilità di svolgere funzioni innovative.

Ha una batteria integrata al suo interno che ricarichi grazie al cavo da USB-C a Lightning che trovi all'interno della confezione. In termini di autonomia, puoi affrontare una giornata di lavoro completa senza preoccupazioni.

Acquista subito il tuo Apple Magic Mouse su Amazon a soli 85,00€. Lo ricevi a casa in sole 24 o 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Se però non sei abbonato sappi che hai le spedizioni gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.