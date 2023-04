Apple Magic Mouse: innovativo ed elegante, in offerta su Amazon

Il mouse wireless e ricaricabile perfetto il tuo Mac o iPad può essere solo lui: stiamo parlando naturalmente del Magic Mouse di Apple che è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro invece di 85. Risparmi il 18% su un prodotto di qualità e design, che ti offre una serie di funzionalità molto interessanti e che soprattutto funziona su qualsiasi superficie.

Apple Magic Mouse: un mouse veramente…magico

Magic Mouse è un mouse innovativo che ti offre il massimo del comfort e della praticità: è caratterizzato da una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, mentre la superficie Multi-Touch ti permette di compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Puoi anche cliccare ovunque e usare il doppio clic.

Non temere per l’autonomia perché, con una singola carica, la batteria integrata è progettata per durare almeno un mese, ma anche di più. Quando sarà davvero scarico comunque ti basterà collegarlo al tuo Mac o iPad con il cavo intrecciato da USB-C a Lightning incluso nella confezione. Il Magic Mouse si abbina automaticamente al tuo dispositivo e non richiede alcuna installazione.

Approfitta subito di questa offerta e rendi la tua esperienza di navigazione più fluida e piacevole con il Magic Mouse di Apple: lo acquisti oggi su Amazon con un grande sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.