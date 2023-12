Apple Magic Mouse: un AFFARE unico su Amazon (-22%)

Se sei alla ricerca di un mouse che va oltre la normale esperienza di utilizzo, non lasciarti sfuggire l’incredibile sconto del 22% sul Apple Magic Mouse, disponibile oggi su Amazon. Questo dispositivo rivoluzionario offre una connettività wireless senza precedenti, un design elegante e funzionalità avanzate per rendere la tua esperienza informatica unica. Non perdere tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 65,99 euro, anziché 85,00 euro.

Apple Magic Mouse: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con la connessione wireless Bluetooth, il Magic Mouse si abbina istantaneamente al tuo Mac o iPad, offrendoti la libertà di muoverti senza vincoli. La sua batteria interna ricaricabile elimina la necessità di cambiare le pile e garantisce settimane di autonomia prima di doverlo ricaricare.

La superficie Multi-Touch del Magic Mouse ti consente di eseguire gesti intuitivi come sfogliare e scorrere, portando la tua produttività a nuovi livelli. La sua superficie di appoggio stabile assicura una scorrevolezza impeccabile sulla scrivania, regalandoti un’esperienza di utilizzo senza sforzo.

Incluso nel pacchetto, troverai un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per la ricarica comoda e veloce tramite la porta USB-C del tuo Mac o iPad. Con i requisiti di sistema minimi, il Magic Mouse è compatibile con i dispositivi Apple più recenti, garantendo una perfetta integrazione con il tuo ambiente di lavoro.

Non farti scappare questa occasione di portare a casa il Magic Mouse di Apple a un prezzo irresistibile. Sperimenta la magia al tuo fingertip e scopri un nuovo modo di interagire con il tuo Mac o iPad grazie a questo straordinario mouse. Non perdere altro tempo e approfitta del super sconto del 22% per acquistarlo al prezzo speciale di soli 65,99 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.